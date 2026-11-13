जागरण संवाददाता, (बाबतपुर) वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से स्पाइसजेट के विमान सेवाएं परिचालन संबंधी कारणों से प्रभावित हैं। पुणे और वाराणसी के बीच संचालित होने वाला स्पाइसजेट का उड़ान 14 नवंबर तक बंद रहेगा।

वहीं, दिल्ली से वाराणसी आने वाली स्पाइसजेट का विमान संख्या एसजी-9033 भी परिचालन विलंबित रहा। पुणे-वाराणसी के बीच स्पाइसजेट का विमान संख्या एसजी-525 पुणे से दोपहर 3.44 बजे वाराणसी पहुंचा तो वाराणसी से पुणे जाने वाला विमान संख्या एसजी-526 शाम 4.20 बजे उड़ान भरा।