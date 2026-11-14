वाराणसी जंक्शन पर अभियान चलाकर पकड़े गए पांच आवारा कुत्ते, आवारा आतंक पर लगाम

जागरण संवाददाता, वाराणसी। वाराणसी जंक्शन (उत्तर रेलवे) पर आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए शनिवार को अभियान चलाया गया। स्वास्थ्य निरीक्षक के नेतृत्व में रेलवे प्रशासन ने नगर निगम की टीम के सहयोग से प्लेटफॉर्म नंबर एक और पार्सल घर के आसपास अभियान चलाकर पांच आवारा कुत्तों को पकड़ा। बाद में सभी कुत्तों को नगर निगम की टीम को सुपुर्द कर दिया गया।

रेलवे परिसर में आवारा कुत्तों के घूमने से यात्रियों, विशेषकर छोटे बच्चों और महिलाओं को उनके काटने की आशंका बनी रहती थी। इसे देखते हुए रेल प्रशासन ने नगर निगम के सहयोग से कार्रवाई की। इस संबंध में नार्दर्न रेलवे मेन्स यूनियन ने भी स्टेशन निदेशक को पत्र लिखकर समस्या के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई की मांग की थी।