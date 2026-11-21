जागरण संवाददाता बाबतपुर (वाराणसी)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी साझा करते हुए बताया है कि वाराणसी से मेडागास्कर के लिए बिस्कुट की पहली निर्यात खेप रवाना कर दी गई है। उन्होंने इसे 'लोकल से ग्लोबल' की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

'लोकल से ग्लोबल' को मिल रही रफ्तार

अपने पोस्ट में पीयूष गोयल ने लिखा, "वाराणसी से मेडागास्कर बिस्कुट की पहली निर्यात खेप रवाना! लोकल से ग्लोबल तक, हमारे छोटे और क्षेत्रीय उद्यमी अब दुनिया के बाज़ारों में अपनी पहचान बना रहे हैं। 🇮🇳🇲🇬" इसके साथ उन्होंने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) को भी टैग किया है। पोस्ट के साथ साझा की गई तस्वीरों में बिस्कुट के पैकेट और निर्यात खेप को झंडी दिखाकर रवाना करने का दृश्य दिख रहा है।

कारखियांव के यूपी एग्रो पार्क से जुड़ी कंपनी की पहल

यह खेप वाराणसी जनपद के कारखियाँव स्थित यूपी एग्रो पार्क की टी के बिस्किट कंपनी से जुड़ी है। कंपनी के मालिक संजीव अग्रवाल ने बताया कि इससे पहले उनकी कंपनी से ओमान और दुबई भी बिस्कुट की खेप भेजी जा चुकी है। उनके अनुसार, कंपनी के बिस्कुट की मांग खाड़ी देशों के साथ-साथ अफ्रीकी देशों में भी तेजी से बढ़ रही है। आगे चलकर नाइजीरिया भी बिस्कुट भेजने की तैयारी है, जबकि अन्य देशों से भी डिमांड आ रही है।

एपीडा के सहयोग से विस्तार

टी के बिस्किट के मैनेजर भरत केजरीवाल ने बताया कि एपीडा (APEDA) के सहयोग से कंपनी अपने उत्पाद विदेशों में भेज रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की 'लोकल टू ग्लोबल' पहल के तहत स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है।