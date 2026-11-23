जागरण संवाददाता, वाराणसी। चालान कट रहा है, जुर्माना भी भर रहे हैं, लेकिन लोग हेलमेट लगाने को तैयार नहीं हैं। वाराणसी समेत जोन के नौ जिलों में यही हाल है। सड़क सुरक्षा पखवाड़े के दौरान हुई कार्रवाई ने एक बार फिर इस लापरवाही को उजागर कर दिया है।

वाराणसी कमिश्नरेट में नौ महीने में 90 हजार से ज्यादा चालान हुए हैं। इसमें 70 फीसदी चालान हेलमेट नहीं पहनने वालों के हैं। इसके बाद गलत लेन में चलने, सीट बेल्ट नहीं लगाने समेत अन्य तरह के यातायात नियमों के उल्लंघन का मामला है। जबकि पुलिस और परिवहन विभाग लोगों को पोस्टर बैनर के साथ ही रैलियां निकालकर जागरूक कर रहा है।

एडीजी जोन नवीन अरोरा के निर्देश पर नौ जिलों में यातायात पखवाड़े के तहत चलाए गए अभियान में यातायात नियमों के उल्लंघन की पोल खुली, जिसमें बाइक चलाने वाले 46 सौ से ज्यादा लोगों का चालान बिना हेलमेट में किया गया। यही नहीं युवाओं में स्टंट ड्राइविंग और रील बनाने का क्रेज भी हादसों को बढ़ा रहा है।