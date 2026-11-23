जागरण संवाददाता, (राजातालाब) वाराणसी। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सचिव ज्ञानेंद्र देव त्रिपाठी ने रविवार को भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, शाहंशाहपुर का दौरा किया। उन्होंने लाल चंदन का पौधा लगाया और कृषि प्रक्षेत्र में चल रही गतिविधियों का जायजा लिया। यहां सब्जियों की विभिन्न किस्मों, तकनीकों और कृषि इनपुट का प्रदर्शन किया गया।

सचिव त्रिपाठी ने बीज विधायन संयंत्र, बीज उत्पादन क्षेत्र, आर्गेनिक फार्मिंग यूनिट, जैव संसाधन उत्पादन इकाई, हाई टेक नर्सरी, प्रोटेक्टेड क्षेत्र सब्जी उत्पादन यूनिट और बीएसएल-3 फैसिलिटी का निरीक्षण किया। उन्होंने स्पीड ब्रीडिंग, जीनोम एडिटिंग, जैव उर्वरक विकास, तुड़ाई उपरांत फसल संवर्धन, कीटनाशी अवशेष और टिश्यू कल्चर प्रयोगशालाओं का भी दौरा किया तथा वैज्ञानिकों से चर्चा की।