नवरात्र में अनोखी इलेक्ट्रॉनिक देवी प्रतिमाएं काशी में करेंगी आस्थावानों को आकर्षित

उत्‍तम राय चौधरी, जागरण, वाराणसी। इस बार नवरात्र के अवसर पर वाराणसी में कई प्रकार की आधुनिक और पारंपरिक मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। यहां इलेक्ट्रॉनिक मूर्तियों के साथ-साथ पारंपरिक बंगाली मूर्तियों का भी निर्माण हो रहा है। बनारस के प्रमुख स्थानों जैसे जिम स्पोर्टिंग क्लब, शारदा संघ, बीडीएस, केडीएस, रामकृष्ण मठ और भारत सेवा आश्रम के ल‍िए कई वर्षों से दुर्गा प्रतिमाओं का निर्माण किया जा रहा है।

इस वर्ष, कलाकारों ने कुछ अनोखी और आधुनिक मूर्तियों की कल्पना की है। इनमें से एक मूर्ति में मां दुर्गा को एक एलियन के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो विद्यार्थी स्पोर्टिंग क्लब चेतगंज में स्थापित की जाएगी। इसके अलावा, नवाबगंज दुर्गाकुंड में एक विशेष मूर्ति बनाई गई है, जिसमें फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के चेहरे को मां दुर्गा की मूर्ति के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है।

एक क्लब में एक विशाल शेर की मूर्ति भी बनाई गई है, जो लगभग 14 से 15 फीट ऊंची है। इस शेर के ऊपर एक 12-13 साल की लड़की का हंसता हुआ चेहरा है, जो मां दुर्गा के रूप में दर्शाया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक मूर्तियों में एक खास मूर्ति बनाई गई है, जिसका संदेश है कि हर महिला के अंदर मां जागृत है। यह मूर्ति तुलसीपुर स्‍थ‍ित गोल्‍ड स्पोर्टिंग क्लब के माध्यम से स्थापित की जाएगी। इस मूर्ति में एक लड़के को एक स्कूल की लड़की को छेड़ते हुए दिखाया गया है, जबकि एक टीचर उसे रोकने का प्रयास करती है। अंत में, टीचर मां दुर्गा के रूप में प्रकट होती है और लड़के का वध करती है।

इसके अलावा, कई अन्य मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है, जो उड़ीसा, लखऊ, जबलपुर और नासिक जैसे स्थानों पर भेजी जाएंगी। चीनू विश्वास शिल्पालय के अभिजीत विश्वास ने बताया कि हर बार सोलार साज का रंग सफेद होता था, लेकिन इस बार पहली बार गुलाबी रंग का सोलार ढाकेर साज बनाया जा रहा है, जो उड़ीसा के कालाहांडी में जाएगा। चेतगंज स्थित न्यू सागर स्पोर्टिंग क्लब में 18 फीट की बैठी अवस्था में प्रतिमा बनाई जा रही है।

इलेक्ट्रॉनिक प्रतिमा में एक तरफ मां दुर्गा का चेहरा और दूसरी तरफ मां काली का रूप दर्शाया गया है। इस कार्य को विजय सिंह ने किया है। कामाख्या देवी के रूप में बनी मूर्ति तुलसीपुर में स्थापित की जाएगी। सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स सोनिया के विजय सिंह कई पंडालों में इलेक्‍ट्रान‍िक का काम कर रहे हैं। वह पान दरीबा में एडवांस भूत बंगला बना रहे हैं, जिसमें 8-10 भूत होंगे। यहां गीता मंदिर में त्रिशूल के साथ असुर को उठाने का दृश्य होगा और हर-हर महादेव का उद्घोष होगा।