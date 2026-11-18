जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रशासन के साथ सकारात्मक वार्ता के बाद एनई रेलवे मेंस कांग्रेस की वाराणसी मंडल कार्यकारिणी ने 18 नवंबर को प्रस्तावित मशाल जुलूस और मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के घेराव का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है।

कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों के समाधान और लंबित समस्याओं के शीघ्र निस्तारण पर सहमति बनने के बाद संगठन ने यह निर्णय लिया। एनआरईएमसी के महामंत्री अखिलेश पांडेय के नेतृत्व में मंडल कार्यकारिणी ने मंगलवार को मंडल रेल प्रबंधक आशीष जैन और मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक) अभिनव कुमार सिंह के साथ महत्वपूर्ण बैठक की।