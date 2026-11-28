जागरण संवाददाता, वाराणसी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) उत्तर प्रदेश के वार्षिक अधिवेशन में बनारस शाखा ने शानदार उपलब्धि हासिल की है। प्रयागराज में शनिवार को आयोजित अधिवेशन में शाखा को विभिन्न श्रेणियों में 10 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। खास बात यह रही कि बनारस शाखा को लगातार दूसरी बार प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ शाखा का पुरस्कार मिला।

प्रयागराज में शनिवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) यूपी का 91वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें आइएमए बनारस शाखा के अध्यक्ष डा. अनुराग टंडन को उत्तर प्रदेश का बेस्ट प्रेसिडेंट अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इनके नेतृत्व में शाखा ने स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने के साथ विभिन्न सामाजिक और जनहित के कार्यक्रम आयोजित किए।

अधिवेशन में डा. अरुण कुमार त्रिपाठी को सर्वाधिक सदस्य बनाने के लिए बेस्ट सेक्रेटरी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं, प्रोफेसर डा. मनोज कुमार श्रीवास्तव को अजय मेमोरियल कैंसर रिसर्च एवं अवेयरनेस अवार्ड प्रदान किया गया। डा. रितु गर्ग को बेस्ट लेडी डाक्टर का पुरस्कार मिला।