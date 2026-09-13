जागरण संवाददाता, (रोहनिया) वाराणसी। हेरिटेज अस्पताल (भदवर) में कार्यरत यूरोलाजी के डाक्टर शुभंकर गौतम ने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाकर सुसाइड कर लिया। चिकित्सक का शव शनिवार की देर शाम उनके कमरा नंबर 802 से बरामद हुआ। इंस्पेक्टर रोहनिया राजू सिंह ने बताया कि पीआरवी (पुलिस रिस्पांस व्हीकल) को हेरीटेज के सुरक्षा अधिकारी एके सिंह ने सूचना दी कि हेरिटेज अस्पताल के डाक्टर आवास में यूरोलाजिस्ट शुभंकर गौतम रहते थे, जिन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है।

पीआरबी पहुंची तो अस्पताल की सिक्योरिटी ने दरवाजा तोड़कर देखा तो अंदर बेड पर डाक्टर शुभंकर मृत पड़े थे। पुलिस ने फील्ड यूनिट को बुलाने के साथ ही दिवंगत चिकित्सक के स्वजन को घटना की सूचना दे दी। मृतक डाक्टर शुभंकर गौतम कंकड़ बाग पटना बिहार के निवासी थी। वे दो वर्ष से हेरिटेज अस्पताल में कार्यरत थे। पुलिस की प्राथमिक जांच और पूछताछ में आत्महत्या के पीछे पत्नी से विवाद मूल वजह सामने आई है।