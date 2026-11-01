जागरण संवाददाता, वाराणसी। धनतेरस और दीपावली पर्व को लेकर काशी के प्रसिद्ध माता अन्नपूर्णा मंदिर में दीवाली उत्सव की शुरुआत हो गई है। इस अवसर पर माता अन्नपूर्णा का आकर्षक फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया, जिसे देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है।

मंदिर परिसर में श्रद्धा, भक्ति और उत्सव का माहौल है। मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी शुरुआत हुई है, जिसमें भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति ने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंदिर के महंत शंकर पुरी जी महाराज ने बताया कि दिवाली धनतेरस के उपलक्ष में माता का फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया है।