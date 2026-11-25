जागरण संवाददाता, (चौबेपुर) वाराणसी। संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर आशा लाइब्रेरी भंदहा कला, कैथी में "हम भारत के लोग" विषयक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लाइब्रेरी की छात्राओं ने भारतीय संविधान की विशेषताओं पर प्रकाश डाला।

परिचर्चा में अतिथि के रूप में आए वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति के लिए उसके संविधान का अत्यधिक महत्व होता है। व्यवस्थित संविधान देश की मजबूती और विकास का द्योतक है। बच्चों को संविधान में प्रदत्त अपने अधिकारों को जानना चाहिए, जिससे वे बड़े होकर जनहित में आमजन को जागरूक कर सकें।