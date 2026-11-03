जागरण संवाददाता, वाराणसी। उत्‍तर प्रदेश की पहली स्‍लीपर वंदेभारत एक्‍सप्रेस अपने गंतव्‍य की ओर रवाना होने के साथ ही रेलवे की ओर से ट्रेन में सुव‍िधाओं की जानकारी भी साझा की गई है। रेलवे के सोशल मीड‍िया हैंडल से सरकारी दरों पर भोजन की जानकारी दी गई है। दरअसल इस ट्रेन में कोई बोगी जनरल नहीं है और दरवाजे तय समय पर ही बंद हो जाते हैं ल‍िहाजा बाहर का कोई व‍िक्रेता यहां अपने उत्‍पाद नहीं बेच सकेगा। ऐसे में में रेलवे की ओर से ही तय भोजन यात्र‍ियों को द‍िया जाएगा।

रेलवे की ओर से कीमतों की जानकारी नहीं साझा की गई है लेकि‍न भोजन कस्‍टमाइज कराने पर चार्ज में बदलाव हो सकता है। ऐसे में दाल, चावल, रोटी, सब्‍जी, दही, छाछ अचार म‍िठाई का भी इस थाली में व्‍यवस्‍था है। ग्राहकों को इसके अलावा भी आइआरसीटीसी की ओर से सर्व‍िस दी जाएगी। बाकी चीजें आन डि‍मांड यात्र‍ियों को दी जाएगी। इसके ल‍ि‍ए भी रेलवे की ओर से वि‍शेष व्‍यवस्‍था है। दरअसल ट्रेन शाम से लेकर सुबह तक रन करेगी ल‍िहाजा रात में ड‍िनर पर ही वि‍शेष जोर रेलवे का है।