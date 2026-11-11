जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्व सांसद डा. राजेश मिश्र ने अपने फेसबुक एकाउंट पर एक पोस्टर डाला है। इस पर '77 लोकसभा क्षेत्र वाराणसी' लिखा है। ऊपर कमल के फूल का निशान लगाते हुए नीचे अपना नाम डा. राजेश मिश्र, पूर्व सांसद, वाराणसी लिखा। इसे लेकर राजनीतिक कयासबाजी शुरू हो गई है।

इसके अलग-अलग मायने निकालते हुए आगामी चुनावी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांक‍ि इसको लेकर जागरण ने उनसे संपर्क करने की कोश‍िश की तो दोनों फोन उनके बंद थे। दरअसल डा. राजेश एमएलसी रहते 2004 में वाराणसी संसदीय सीट पर भाजपा प्रत्याशी को हराकर सांसद बने। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी बिहार से यात्रा लेकर वाराणसी पहुंचे। कहा जाता है कि उस समय राहुल गांधी ने राजेश मिश्रा को विशेष तवज्जो नहीं दिया। उपेक्षित महसूस करते हुए राजेश मिश्रा भाजपा में शामिल हो गए।

उस समय कहा गया वह राज्यसभा में जा सकते हैं। अभी हाल ही में संपन्न हुए विधान परिषद चुनाव में भाजपा की हार के बाद राजेश मिश्रा ने बयान दिया था कि उनको एमएलसी चुनाव लड़ने के कहा गया था लेकिन मैंने मना कर दिया।

अब लोकसभा चुनाव का '77 लोकसभा क्षेत्र वाराणसी' डिजिटल पोस्टर राजनीतिक चर्चा को बल दे दिया है। इस संबंध में मीडिया से अलग से बात करते हुए डा. राजेश मिश्रा ने कहा कि मैं लोकसभा लड़ूंगा। उसमें कोई बहस की बात ही नहीं है।

पार्टी के नाराज होने के प्रश्न पर कहा पार्टी क्या करेगी वह पार्टी का काम है। जो मेरा काम है वह मैं बोल रहा हूं। कोई हमसे नाराज हो किसी दल में इसमें हमें कोई फर्क नहीं। इससे मैं घबराता नहीं हूं। मैं छात्र नेता पहले हूं दल का नेता बाद में हूूं।

इस सब के बावजूद पहले तो लोकसभा चुनाव अभी बहुत दूर है। यहां से मोदी के आगे चुनाव नहीं लड़ने जैसे कोई संदेश नहीं है। मोदी पूर्व की तरह अपने संसदीय क्षेत्र में सक्रिय हैं। उनकी बगावती बयानबाजी को देखते हुए कुछ लोगों का कहना है कि यह पोस्ट एक सोची समझी रणनीति के तहत की गई होगी।