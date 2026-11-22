जागरण संवाददाता, वाराणसी। र‍िटायर्ड कर्मचार‍ियों के ल‍िए ज‍िला प्रशासन की ओर से सार्थक पहल की गई है। बताया गया है क‍ि पेंशनरों एवं पेंशनभोगियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 23 नवंबर, दिन-सोमवार को वाराणसी कोषागार परिसर में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मेगा कैंप एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा।

भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) के निर्देश पर आयोजित इस शिविर में पेंशनरों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य कोषाधिकारी गोविंद सिंह ने विभागों एवं संस्थानों के अधिकारियों को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान को और अधिक सफल बनाने के उद्देश्य से यह विशेष कैंप आयोजित किया जा रहा है।

बताया गया क‍ि इसके लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। इस संबंध में अग्रणी जिला प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के सहायक महाप्रबंधक, सीनियर पोस्ट मास्टर विश्वेश्वरगंज/कैंट तथा मुख्य चिकित्साधिकारी को पत्र भेजकर अपने-अपने विभागों से संबंधित कार्मिकों को मेगा कैंप में प्रतिभाग कराने को कहा गया है।