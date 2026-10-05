वाराणसी में स्विट्जरलैंड से आए पर्यटक का 10 लाख का कैमरा दो घंटे में खोज लाई दशाश्वमेध पुलिस

जागरण संवाददाता, वाराणसी। स्विट्जरलैंड से काशी घूमने आए विदेशी पर्यटक का लगभग 10 लाख रुपये कीमती कैमरा दशाश्वमेध पुलिस ने महज 2 घंटे में खोजकर वापस लौटा दिया। स्विट्जरलैंड निवासी जोनस बेंजामिन ईहले भारत में फोटोग्राफी के लिए Leica कंपनी का महंगा कैमरा लेकर आए थे। घाट के पास रखकर वह कैमरा भूल गए और काफी खोजने के बाद भी वह नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने दशाश्वमेध चौकी पर चौकी प्रभारी अनुज मणि तिवारी को सूचना दी।

सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से जांच शुरू की। पुलिस की सक्रियता के परिणामस्वरूप, केवल 2 घंटे के भीतर कैमरा बरामद कर लिया गया और इसे पर्यटक को सौंप दिया गया। कैमरा वापस पाकर जोनस बेंजामिन ने वाराणसी पुलिस का आभार जताया।

इस बरामदगी टीम में उप निरीक्षक शिव स्वरूप पांडेय, कांस्टेबल देवेंद्र प्रताप सिंह, भूपेंद्र सिंह, संजय यादव और संजीव कुमार शामिल रहे। पुलिस की इस तत्परता ने न केवल पर्यटक को राहत दी, बल्कि वाराणसी की सुरक्षा व्यवस्था की भी सराहना की गई।

इस घटना ने यह साबित कर दिया कि वाराणसी पुलिस पर्यटकों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा के प्रति कितनी सजग है। जोनस बेंजामिन ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि भारतीय पुलिस इतनी प्रभावी और तेज है। उन्होंने कहा कि यह अनुभव उनके लिए यादगार रहेगा और वह अपने दोस्तों को वाराणसी की यात्रा के लिए प्रेरित करेंगे।

इस प्रकार की घटनाएं न केवल स्थानीय पुलिस की कार्यक्षमता को दर्शाती हैं, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि कैसे पुलिस और नागरिकों के बीच सहयोग से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। वाराणसी में इस तरह की घटनाएं पर्यटकों के लिए एक सकारात्मक संदेश भेजती हैं कि यहां की पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है।