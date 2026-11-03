जागरण संवाददाता, वाराणसी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आगामी धनतेरस, दीपावली एवं अन्नकूट पर्व के अवसर पर आरती, सुगम दर्शन एवं रुद्राभिषेक की टिकट बुकिंग तथा श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था के संबंध में मंदिर न्यास द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है।

मंगलवार को जारी र‍िपोर्ट के अनुसार मंदिर की पूर्व परंपराओं एवं पर्व विशेष पर आयोजित होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के दृष्टिगत नौ नवम्बर 2026 को मध्याह्न भोग आरती के उपरांत से दिनांक 10 नवम्बर की सायंकालीन सप्तऋषि आरती तक की निर्धारित अवधि में होने वाली समस्त आरतियों, सुगम दर्शन एवं रुद्राभिषेक की टिकट बुकिंग उपलब्ध नहीं रहेगी।

यह व्यवस्था उक्त अवधि में संपन्न होने वाले पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों एवं पर्व संबंधी आवश्यक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त अवधि में श्रद्धालुओं के लिए बाबा श्री विश्वनाथ के दर्शन बंद नहीं रहेंगे। अन्नकूट पर्व के आयोजन के दृष्टिगत मंदिर गर्भगृह के पश्चिमी द्वार के समीप पारंपरिक सजावट एवं अन्य आवश्यक तैयारियों का कार्य किया जाएगा।

इसके कारण पश्चिमी द्वार से आने वाले श्रद्धालुओं को गर्भगृह के अन्य निर्धारित द्वारों से सुव्यवस्थित एवं सुविधाजनक रूप से दर्शन कराया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था सुचारु बनी रहे। साथ ही साथ यह भी अवगत कराया गया है क‍ि दिनांक 24 नवम्बर (देव दीपावली) के अवसर पर दर्शन सुचारू रूप से संचालित रहेगी।