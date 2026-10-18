मौत के बाद भी दो लोगों की जिंदगी रोशन कर गए बिहार के ददन तिवारी, परिवार ने नेत्रदान कर पेश की मिसाल

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बिहार के रोहतास जिले के निवासी ददन तिवारी तो अब नहीं रहे, लेकिन मरणोपरांत भी उनकी आंखें दुनिया का दर्शन करती रहेंगी। उनकी आंखों की कार्निया दो दृष्टिहीनों के जीवन में दृष्टि का उजाला फैलाएगी।

ददन तिवारी का रामनगर स्थित एलबीएस अस्पताल में उपचार चल रहा था, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके पुत्र राजीव कुमार तिवारी ने नेत्रदान की इच्छा जताई।

अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मिश्र ने बीएचयू के क्षेत्रीय नेत्र संस्थान के विभागाध्यक्ष एवं आई बैंक के चेयरमैन प्रो. आरपी मौर्य से संपर्क किया। उनके निर्देश पर आइ बैंक की टीम के आशुतोष त्रिपाठी और डॉ. दीपक कुमार ने नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी कराई।