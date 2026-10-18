नेपाल में मौसम खराब: दिल्ली से काठमांडू जा रहा एअर इंडिया का विमान वाराणसी डायवर्ट, रिफ्यूलिंग के बाद हुआ रवाना

जागरण संवाददाता, वाराणसी। नेपाल में खराब मौसम के कारण दिल्ली से काठमांडू जा रहे एअर इंडिया के विमान एआइ-211 को शनिवार रात वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डायवर्ट किया गया। विमान रात 9:05 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरा।