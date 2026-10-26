जागरण संवाददाता, वाराणसी। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवातीय तूफान का असर तट से टकराने के बाद उत्‍तर प्रदेश भी पहुंचने की ओर है। इस बाबत मौसम व‍िभाग ने व‍िशेष अलर्ट जारी क‍रते हुए पूर्वांचल के ज‍िलों को सतर्क क‍िया है। मौसम व‍िभाग की ओर से स्‍पष्‍ट क‍िया गया है क‍ि 28 अक्‍टूबर से 1 नवंबर तक आसमान बादलों की कैद में रहेगा और जोरदार बरसात की भी संभावना है।

मौसम व‍िभाग की ओर से जारी र‍िपोर्ट चौंकाने वाली है, अमूमन इस मौसम में मानसून के बाद बार‍िश कम ही होती है लेक‍िन इस बार चक्रवातीय हालात पूर्वांचल के अनुकूल नहीं हैं। मौसम व‍िभाग ने 29 अक्‍टूबर के ल‍िए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए बताया है क‍ि आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

जबक‍ि आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसी के साथ ही भारी बारिश, आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाओं (40-50 किमी प्रति घंटा) के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम व‍िभाग ने इसी त‍िथ‍ि के आसपास यलो अलर्ट भी जारी क‍िया है। इसकी वजह से पूर्वांचल में एक बार फ‍िर इस पूरे सप्‍ताह बादलों की सक्रि‍यता का दौर रह सकता है।

मौसम व‍िभाग की ओर से जारी र‍िपोर्ट के अनुसार बीते चौबीस घंटों में अध‍िकतम तापमान 33.4°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 1.0 ड‍िग्री अध‍िक रहा। न्‍यूनतम तापमान 18.0°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 0.7 ड‍ि‍ग्री कम रहा। आर्द्रता इस दौरान न्‍यूनतम 68% और अध‍िकतम 77% दर्ज की गई। अध‍िकतम तापमान में इजाफा इस बात का संकेत है क‍ि बादल आ सकते हैं। जबक‍ि नमी युक्‍त हवाएं कुछ घंंटों के बाद मौसमी बदलाव का अहसास कराने लगेंगी।