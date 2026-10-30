वाराणसी में चक्रवात ‘अर्णब’ का असर लगातार बारिश और सर्द हवाओं से थमी गंगा में नावों की रफ्तार

नवनीत रत्न पाठक, जागरण संवाददाता, वाराणसी। चक्रवात ‘अर्णब’ के प्रभाव से पिछले दो दिनों से वाराणसी सहित आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ लगातार हल्की बारिश का दौर जारी है। मौसम के इस बदलते मिजाज ने धर्मनगरी में जनजीवन के साथ-साथ पर्यटन की रफ्तार को भी ब्रेक लगा दिया है।

बरसात से पूर्व जहां घाटो व सड़को पर हजारों सैलानी नजर आते थे इस समय ऐसी स्थिति है कि दशाश्वमेध घाट को छोड़ और किसी घाट पर लोग नजर नहीं आ रहे है। घाटों पर बंधे रहे नावों के पतवार बारिश और नदी में तेज हवाओं के चलते सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंगा में नावों का संचालन पूरी तरह से रोक दिया गया है।

घाटों के किनारे कतारबद्ध बंधी नावें सन्नाटे की गवाही दे रही हैं। नावों का संचालन ठप होने से नाव चालकों के साथ-साथ पर्यटकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। सैलानियों की संख्या में आई कमी, छाते के सहारे दिखे सैलानी आम दिनों की तुलना में घाटों पर सैलानियों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

इसके बावजूद दक्षिण भारत, नेपाल व बंगाल अन्य राज्यों से आए श्रद्धालु और पर्यटक छाता लगाकर घाटों पर भ्रमण करते नजर आए। बहुत से घाटो पर लोग नजर नहीं आ रहे है इस पसरे सन्नाटे को बीच-बीच में गंगा की उठती-गिरती लहरों और जलधारा की कलरव ही चीरती हुई सुनाई दे रही है।