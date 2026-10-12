वाराणसी में एयर प्यूरीफायर की मरम्मत के नाम पर 90 हजार की साइबर ठगी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। लक्सा थाना क्षेत्र के मिश्र पोखरा निवासी रिंकू मिश्रा के बैंक खाते से साइबर जालसाजों ने 90 हजार रुपये निकाल लिए। पीड़िता की तहरीर के मुताबिक बीते 17 अगस्त की शाम 6:49 बजे उनके एक्सिस बैंक खाते से सनी नाम के व्यक्ति के खाते में रकम ट्रांसफर हुई।

एयर प्यूरीफायर खराब होने पर रिंकू ने मरम्मत के लिए टोल फ्री नंबर पर शिकायत की थी। इसके बाद मधुसूदन मिश्रा नामक व्यक्ति ने वीडियो काल कर कस्टमर केयर से बोलने की जानकारी देते हुए एपीके फाइल भेजी और शिकायत दर्ज करने के लिए गूगल पे से एक रुपये भेजने को कहा।