काशी पहुंचे क्रिकेटर सुरेश रैना, बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी, कचौड़ी का लिया आनंद

जागरण संवाददाता, वाराणसी। भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने गुरुवार को काशी पहुंचकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन किया। बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के साथ उन्होंने काशी के जायके का भी आनंद लिया। मिंट हाउस स्थित राम भंडार में कचौड़ी और जलेबी का स्वाद चखा। इसके अलावा बाटी-चोखा का भी लुत्फ उठाया।

काशी पहुंचने पर सुरेश रैना ने सबसे पहले श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर बाबा का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने शहर के प्रसिद्ध खानपान का आनंद लिया। मिंट हाउस स्थित राम भंडार की कचौड़ी और जलेबी का स्वाद चखकर उन्होंने काशी की पारंपरिक मिठास का अनुभव किया। बाटी-चोखा भी उनके खानपान का हिस्सा रहा।