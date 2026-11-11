जागरण संवाददाता, वाराणसी। भारत रत्न और विश्वविख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जर्जर और जीर्ण-शीर्ण आवास की स्थिति देखकर कांग्रेस पार्टी एवं नागरिक समाज के प्रतिनिधिमंडल ने चिंता व्यक्त की। देश-दुनिया में बनारस और भारतीय संगीत की पहचान को अपनी कला से गौरवान्वित करने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के घर की बदहाल स्थिति अत्यंत चिंताजनक है।

प्रतिनिधिमंडल ने उस्ताद साहब के परिजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं, वर्तमान परिस्थितियों और आजीविका से जुड़े सवालों पर विस्तार से बातचीत की। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि जिस कलाकार ने अपनी शहनाई से देश को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई और जिन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उनके परिवार और आवास की ऐसी स्थिति हमारी सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

आरोप लगाया क‍ि भाजपा ने बनारस को क्योटो बनाने का वादा किया था। प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी और विश्वस्तरीय विकास परियोजनाओं का ढिंढोरा पीटते हैं। लेकिन सवाल है कि इस विकास का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या विकास केवल चमकती सड़कों, बड़ी परियोजनाओं और भव्य इमारतों तक सीमित है? जिस शहर की पहचान उसकी गंगा-जमुनी तहजीब, संगीत और सांस्कृतिक विरासत से है, उसी शहर में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का आवास जर्जर हालत में हो और उनके परिजनों के सामने भरण-पोषण एवं आजीविका का संकट हो, तो यह विकास के दावों पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।

जिस उस्ताद ने अपनी शहनाई से बनारस का नाम दुनिया भर में रोशन किया, जिन्होंने देश की सांस्कृतिक पहचान को समृद्ध करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उनके परिवार और विरासत के प्रति यह उदासीनता चिंताजनक है। बनारस को क्योटो बनाने से पहले उसकी अपनी विरासत, उसके कलाकारों और उनकी संतानों के सम्मान एवं गरिमा की चिंता करना जरूरी है।