जागरण संवाददाता, वाराणसी। पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर सोमवार को पुलिस लाइन में पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने पुलिस ध्वज फहराकर सलामी दी। इस दौरान उन्होंने पुलिस ध्वज के गौरवशाली इतिहास, उसके महत्व और उत्तर प्रदेश पुलिस की समृद्ध परंपराओं से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत कराया।

पुलिस आयुक्त ने बताया कि 23 नवंबर 1952 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने उत्तर प्रदेश पुलिस एवं पीएसी को उनकी उत्कृष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस ध्वज प्रदान किया था। यह सम्मान प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य पुलिस बल बना था।

उन्होंने कहा कि पुलिस ध्वज केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि पुलिस बल के साहस, शौर्य, त्याग, समर्पण, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा की गौरवशाली विरासत का परिचायक है। यह ध्वज जनता की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जनसेवा के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।