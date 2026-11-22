जागरण संवाददाता, बलिया। ददरी मेले में इस बार मनोरंजन के लिए झूलों और आकर्षक खेलों की भरमार है। मेले में आने वाले लोगों को 50 रुपये से लेकर अधिकतम 100 रुपये तक में झूलों का आनंद लेने का मौका मिलेगा। बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए अलग-अलग तरह के झूले लगाए गए हैं। झूला व्यापारी बबलू साहू के मुताबिक मेले में सबसे बड़े और रोमांचक झूलों के टिकट की दर 50 से 100 रुपये के बीच रखी गई है। वहीं, छोटे बच्चों के मनोरंजन के लिए 30 से 50 रुपये तक के झूले भी उपलब्ध हैं।

मेले के प्रमुख आकर्षणों में ज्वाइंट व्हील, कोलंबस, ग्रेविटी, ब्रेक डांस, ड्रैगन ट्रेन, डोरा-डोरा और टावर झूला शामिल हैं। ज्वाइंट व्हील में एक साथ 50 लोग बैठ सकते हैं। इसकी सवारी के लिए 80 रुपये देने होंगे। वहीं, कोलंबस झूले में एक बार में 60 से 70 लोग बैठ सकते हैं। इसका टिकट भी 80 रुपये निर्धारित है।

ग्रेविटी झूला भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेगा। इसमें गोल-गोल घूमने के दौरान लोग शीशे से चिपक जाते हैं। इसकी सवारी के लिए 100 रुपये खर्च करने होंगे। ब्रेक डांस झूले में एक साथ 16 से 20 लोग बैठ सकते हैं। इसका किराया 80 रुपये है। छह बोगियों वाली ड्रैगन ट्रेन में 12 से 14 लोग बैठ सकते हैं। इसकी सवारी 70 रुपये में होगी। डोरा-डोरा झूला कमल के फूल की आकृति का है, जिसमें आगे और पीछे बैठने की व्यवस्था है। इसमें 16 से 20 लोग बैठ सकते हैं। इसका टिकट 70 रुपये रखा गया है।

रेंजर्स झूला भी रोमांच पसंद करने वालों को आकर्षित करेगा। इसमें दो पालकियों में करीब 20 लोग बैठ सकते हैं। झूला ऊपर-नीचे घूमता है और इसका किराया 80 रुपये है। डबल डिस्क झूला गोल-गोल घूमने के साथ नाव की तरह ऊपर-नीचे चलता है। इसमें 30 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इसकी सवारी के लिए 80 रुपये देने होंगे। टावर झूला भी खास आकर्षण होगा। यह गोल-गोल घूमते हुए करीब 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है।

इसमें 15 से 20 लोग बैठ सकते हैं। इसका टिकट 100 रुपये है। सेलंबो झूला भी गोल घूमते हुए ऊपर की ओर जाता है। इसमें 16 से 20 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और किराया 70 रुपये है। इसके अलावा प्लेन की तरह चलने वाले क्रास झूले की सवारी 60 रुपये में की जा सकेगी। इस बार मेले में जलपरी शो भी आकर्षण का केंद्र रहेगा।