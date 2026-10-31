जागरण संवाददाता, वाराणसी। मीरजापुर व आजमगढ़ मंडल सह‍ित वाराणसी के भी जिलों में साधन सहकारी समितियों पर सचिव नियमित वेतनमान को लेकर 22 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं। इससे खाद का उठान हो रहा न वितरण। रबी की बोआई प्रभावित हो रही है। कि‍सानों में च‍िंंता है तो दूसरी ओर खेती के आगामी सत्र पर संकट के बाद मंडरा रहे हैं।

मीरजापुर में सख्ती करेत हुए छह सचिवों को निलंबित कर दिया गया है। छह को सेवा समाप्ति की नोटिस दिया गया है।

खाद वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। इसके लिए एग्री जंक्शन, इफकाे बाजार व आइएफएफडीसी को अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

भदोही के रमईपुर, गोपीगंज की समितियों को खोलवाकर में गुरुवार व शुक्रवार को डीएपी और यूरिया का वितरण कराया गया। सहायक निबंधक ने सभी सचिवों को नोटिस जारी कर समितियां खोलने का निर्देश दिया है। चंदौली में कृभकों के दो केंद्रों से उर्वरक वितरण कराया जा रहा है। हालांंकि‍ ज‍िले में अध‍िक द‍िक्‍कत इस ल‍िहाज से कम है क्‍योंक‍ि यहां धान की खेती ही सर्वाध‍िक होती है और अभी कटाई का दौर है। गाजीपुर में सहकारिता विभाग ने इफ्को की 65 फ्रेंचाइजी और कुछ समितियों पर सहायकों के माध्यम से वितरण की व्यवस्था की है। एक सचिव के खिलाफ एस्मा के तहत मुकदमा लिखवाया है। पांच की सेवा समाप्ति की संस्तुति की है।