CM Yogi का दो दिवसीय काशी दौरा आज: MLC प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा, एयर शो की समीक्षा बैठक करेंगे

जागरण संवाददाता, वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को दो दिवसीय दौरे पर काशी आ रहे हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार योगी दोपहर सवा तीन बजे के करीब काशी पहुंचेंगे।

वहां जनता हेलीकॉप्टर से ही जनता इंटर कालेज खोचवां जाएंगे। इसके बाद वापस पुलिस लाइन ग्राउंड पर उतरेंगे। वहां से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित आठ जिलों के शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव के मतदाताओं के महासम्मेलन में भाग लेने जाएंगे।