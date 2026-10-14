दंगाई जेल में मना रहे उर्स, पुलिस देखते ही माफिया की गीली हो जाती है पैंट; गुस्ताखी की तो चौराहे पर मिलेगा यमराज : CM योगी

अभिषेक पांडेय, बरेली। नाथ नगरी में ग्राम प्रहरियों (चौकीदारों) के सम्मान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा का जिक्र करते हुए चिर परिचित अंदाज में कहा कि अब कोई लूटपाट या बहन-बेटी से घटना करके दिखाए, गुस्ताखी करने वाले को अगले चौराहे पर यमराज मिल जाएंगे। मौलाना तौकीर रजा और संभल का जिक्र करते हुए कहा, पहले त्योहारों पर दंगे होते थे, अब दंगाई जेल में उर्स मनाने को मजबूर हैं।

दंगाइयों को पता है कि बाप-दादा की कमाई से भी हाथ धोना पड़ेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइंस में बरेली-मुरादाबाद मंडल के ग्राम प्रहरियों का सम्मान कर मानदेय 2500 से बढ़ाकर 3500 रुपये एवं पांच लाख रुपये तक कैशलेस उपचार की घोषणा की।

प्रदेश के 68000 प्रहरियों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बरेली क्लब मैदान में बरेली-मुरादाबाद निर्वाचन खंड से भाजपा प्रत्याशी हरि सिंह ढिल्लो के पक्ष में जनसभा की।मुख्यमंत्री ने 2017 से पहले की तस्वीर खींचते हुए कहा कि उस समय रहनुमा (अगुवा) ही चोर थे।

हर जिले में विश्वविद्यालय देने की चल रही तैयारी वो डकैत थे, डकैती डलवाते भी थे। उस समय मौन रहना पुलिस की मजबूरी थी। अब पुलिस की गाड़ी देखते ही माफिया की पैंट गीली हो जाती है। सपा पर मुख्यमंत्री के प्रत्येक प्रहार पर बरेली क्लब मैदान में मौजूद नौ जिलों के शिक्षक तालियों की ध्वनि से सहमति जताते जा रहे थे। प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कालेज खोलने का जिक्र करते हुए कहा कि अब हर जिले में विश्वविद्यालय देने की तैयारी चल रही है।

शाहजहांपुर, कुशीनगर व भदोही में यह कार्य हो चुका है। कहा कि हमारी सरकार ने बिना भेदभाव 1.60 लाख शिक्षकों की भर्ती की। हमने अपना दायित्व समझते हुए सरकारी शिक्षकों को कैशलेस उपचार की व्यवस्था की। यह लाभ सीबीएसई शिक्षकों को भी देंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा पर कहा कि 14 दिन में परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगे, इसके 14 दिन बाद परिणाम भी आ जाएंगे।