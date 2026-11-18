जागरण संवाददाता, वाराणसी। देव दीपावली पर्व को स्वच्छता और जनभागीदारी के साथ मनाने के संकल्प के तहत नगर निगम और नमामि गंगे ने गंगा घाटों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्र के नेतृत्व और नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर राजेश शुक्ला के संयोजन में दशाश्वमेध, प्रयाग और राजेंद्र प्रसाद घाट तक श्रमदान किया गया।

टीम ने घाटों पर फैली गंदगी साफ की और पर्यटकों व स्थानीय लोगों को घाटों को स्वच्छ रखने के प्रति जागरूक किया। अभियान के दौरान लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि स्वच्छता को जीवनशैली और संस्कार का हिस्सा बनाना होगा।