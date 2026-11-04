जागरण संवाददाता, वाराणसी। शहर में यातायात व्यवस्था सुगम करने के लिए मंगलवार की शाम को पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने लहरतारा, मंडुवाडीह, बनारस रेलवे स्टेशन, भिखारीपुर तिराहा, बीएलडब्ल्यू, नरिया एवं लंका चौराहे का निरीक्षण किया। अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और यातायात नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि त्योहारों के दौरान बाजारों एवं प्रमुख मार्गों पर बढ़ने वाली भीड़ के दृष्टिगत यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस बेहतर समन्वय स्थापित कर यातायात का सुचारु संचालन सुनिश्चित करे। संवेदनशील एवं जाम संभावित स्थलों पर पुलिस बल की प्रभावी तैनाती रहे।

सड़कों एवं फुटपाथों पर दुकानों, ठेलों, खोमचों तथा अन्य माध्यमों से किए गए अतिक्रमण को हटवाया जाए। यातायात बाधित करने वाले अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए, जिससे आमजन को आवागमन में असुविधा न हो। दुकानदारों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाए कि वे अपने ग्राहकों के वाहनों की पार्किंग निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही सुनिश्चित कराएं।