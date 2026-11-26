जागरण संवाददाता, वाराणसी। रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के विस्तार और बच्चों के मनोरंजन के लिए आधुनिक संसाधन विकसित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार शाम को बनारस स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या-आठ के सर्कुलेटिंग एरिया स्थित नंदी पार्क में ‘गेमिंग जोन कम पैसेंजर इंटरटेनमेंट सेंटर’ का शुभारंभ डीआरएम आशीष जैन की उपस्थिति में सीनियर डीसीएम प्रशस्ति श्रीवास्तव ने फीता काटकर किया।

उद्घाटन के पश्चात डीआरएम ने अधिकारियों के साथ पूरे परिसर का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का जायजा लिया। इस केंद्र में पांच से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए एयरोप्लेन झूला, ट्रेन राइड, मिकी माउस और ट्रैम्पोलिन जंपिंग जैसी आकर्षक सुविधाएं लगाई गई हैं। इससे ट्रेन की प्रतीक्षा के दौरान बच्चों का समय आनंदपूर्वक व्यतीत होगा।

खानपान और नंदी सेल्फी प्वाइंट बना आकर्षण: गेमिंग जोन परिसर में यात्रियों के लिए खानपान के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहां रेलनीर व अनुमोदित बोतलबंद पेयजल के साथ चाय, काफी समेत खाने पीने के कई सामान मिलेगा। इसके अतिरिक्त, यात्रियों के आकर्षण के लिए यहां एक 'नंदी सेल्फी प्वाइंट' भी बनाया गया है।