काशी में घर-घर में हुई छठी मइया की पूजा, मिट्टी के चूल्हे पर बना गुड़-चावल की खीर का प्रसाद

जागरण संवाददाता, वाराणसी। लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन शनिवार को खरना का पर्व श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही व्रती महिलाओं के घरों में साफ-सफाई और पूजा की तैयारियां शुरू हो गई थीं। घरों में पवित्रता का विशेष ध्यान रखते हुए मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर नए गुड़ और नए चावल की खीर तैयार की गई।

इसके साथ गेहूं के आटे की रोटी बनाई गई। शाम को छठी मइया की पूजा-अर्चना के बाद व्रती महिलाओं ने खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों के बीच भी प्रसाद वितरित किया गया। खरना के साथ ही छठ व्रत का सबसे कठिन चरण शुरू हो जाता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करती हैं।

इस दौरान वे अन्न और जल दोनों का त्याग कर भगवान सूर्य और छठी मइया की आराधना करती हैं। रविवार को डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि सोमवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महापर्व का समापन होगा। खरना के बाद घरों में ठेकुआ बनाने की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। गेहूं के आटे, चीनी या नए गुड़ और नारियल के बुरादे से तैयार होने वाला ठेकुआ छठ महापर्व का प्रमुख पारंपरिक प्रसाद है।

व्रती महिलाएं पूरी शुद्धता और पवित्रता के साथ इसे तैयार करती हैं। इसके अलावा पूजा के लिए फल, गन्ना, नारियल, सूप और दउरा सहित अन्य सामग्री भी जुटाई जा रही है। महापर्व की एक खास तस्वीर शहर के कई घरों की छतों पर भी देखने को मिल रही है। जिन परिवारों के आसपास तालाब, पोखरा या नदी तक पहुंचना संभव नहीं है, वे अपनी छतों पर ही वेदी बनाकर छठी मइया की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। कई घरों में प्लास्टिक के बड़े टब में पानी भरकर अस्थायी जलकुंड बनाया गया है।