छठ पर घर वापसी की भीड़, चादर का झूला बनाकर बैठने को मजबूर यात्री

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। लोक आस्था के महापर्व डाला छठ पर घर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेनों का संचालन किए जाने के बावजूद दिल्ली, मुंबई, गुजरात और अहमदाबाद से उत्तर प्रदेश और बिहार आने वाली ट्रेनों में यात्रियों का दबाव कम नहीं हो रहा है।

जनरल कोचों में पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही। कहीं यात्री दरवाजे पर खड़े होकर सफर कर रहे हैं तो कहीं चादर का झूला बनाकर बैठने का इंतजाम कर रहे हैं। भीड़ नियंत्रित करने में आरपीएफ, जीआरपी और वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर शुक्रवार को पहुंची नई दिल्ली-सिलचर पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के जनरल कोचों में भीड़ का ऐसा ही नजारा देखने को मिला। कोच के भीतर यात्रियों की ठसाठस भीड़ थी। गलियारे से लेकर दरवाजे तक यात्रियों का जमावड़ा रहा। बैठने की जगह नहीं मिलने पर कुछ यात्रियों ने चादर का झूला बना लिया और उसी में बैठकर सफर करते नजर आए।

वहीं, दरवाजे पर लटककर यात्रा करने वाले कुछ यात्रियों ने हैंडल में गमछा बांधकर उसे अपने शरीर से लपेट रखा था, ताकि ट्रेन के झटकों या भीड़ के दबाव में संतुलन न बिगड़े। यात्रियों ने बताया कि कोच में अत्यधिक भीड़ होने के कारण अंदर जगह मिलना मुश्किल है।