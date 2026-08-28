जागरण संवाददाता, वाराणसी। इंटरनेट मीडिया पर आत्महत्या का पोस्ट मिलते ही गुरुवार को सक्रिय हुई चेतगंज पुलिस ने युवक को सकुशल बरामद कर लिया। युवक को थाने पर लाकर काउंसलिंग की गई फिर उसे परिजन को सिपुर्द कर दिया गया।

इंस्पेक्टर विजय कुमार शुक्ला ने बताया कि मेटा अलर्ट के बाद पुलिस मुख्यालय के जरिए गुरुवार तड़के पांच बजे मुझे सूचना दी गई कि जगतगंज निवासी हर्ष वर्मा ने इंस्टाग्राम पर गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होने से आहत होकर आत्महत्या के निर्णय की सूचना पोस्ट की है।

पुलिस टीम ने सर्विलांस शाखा की मदद से उस मोबाइल नंबर को हासिल कर लिया, जिससे इंस्टाग्राम चलाया जा रहा था। इसके बाद मोबाइल नंबर से लोकेशन ट्रेस कर पुलिस जगतगंज स्थित हर्ष वर्मा के घर पहुंच उसे सकुशल बरामद कर लिया।