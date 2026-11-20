जागरण संवाददाता, वाराणसी। विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली महोत्सव के नजदीक आते ही काशी में देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी है। गंगा की लहरों पर सवार होकर अद्भुत दीपोत्सव का नजारा देखने की चाहत रखने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों के बीच नौका विहार की भारी मांग है।

इसी भीड़ और मांग का फायदा उठाते हुए कुछ अनजान एजेंट और फर्जी ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल सक्रिय हो गए हैं। नाव की एडवांस बुकिंग के नाम पर पर्यटकों से मोटी रकम वसूलकर की जा रही कथित ठगी को लेकर स्थानीय नाविक समाज ने गंभीर चिंता जताई है और सैलानियों को विशेष रूप से सतर्क रहने की अपील की है।

बिचौलियों के झांसे में न आने की अपील नाविक समाज के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पर्व के दौरान कई बाहरी तत्व और बिचौलिए सोशल मीडिया व अनजान वेबसाइटों के जरिए नौका बुकिंग का दावा कर रहे हैं। नाविकों ने पर्यटकों से आग्रह किया है कि वे किसी भी अनजान ऑनलाइन लिंक, मोबाइल नंबर या मध्यस्थ के झांसे में आकर एडवांस भुगतान न करें। सुरक्षित और विश्वसनीय यात्रा के लिए पर्यटक सीधे घाटों पर पहुंचकर पंजीकृत नाविकों से संपर्क करें और आमने-सामने बातचीत के बाद ही अपनी नाव सुनिश्चित करें।

पहचान की पुष्टि और फोटो लेने का सुझाव नाविक समाज के अध्यक्ष प्रमोद माझी ने इस मामले पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ऑनलाइन बुकिंग का झांसा देने वाले कई लोगों के पास न तो अपनी कोई नाव होती है और न ही घाट से संचालन की कोई स्पष्ट व्यवस्था। ऐसे में दूर-दराज से आने वाले पर्यटक अग्रिम धनराशि जमा करने के बावजूद ऐन वक्त पर नौका विहार की सुविधा से वंचित रह जाते हैं, जिससे उनकी काशी यात्रा का अनुभव खराब होता है।

प्रमोद माझी ने सैलानियों को सुझाव दिया है कि किसी भी नाव की बुकिंग करने से पहले संबंधित नाव के लाइसेंस और नाविक की पहचान की भली-भांति पुष्टि कर लें। उन्होंने कहा कि भुगतान करने से पहले नाविक के साथ एक फोटो जरूर लें और उसका सही मोबाइल नंबर व घाट का विवरण सुनिश्चित कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की गुंजाइश न रहे।

कमीशन के खेल में वसूली जा रही मनमानी रकम दूसरी ओर, समाजसेवी राकेश निषाद ने ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर हो रही आर्थिक वसूली का मुद्दा उठाया है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बिचौलियों के जरिए बुकिंग करने पर भारी कमीशन जोड़ा जाता है, जिसके कारण पर्यटकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।

राकेश निषाद के अनुसार, जहां स्थानीय नाविक सामान्य रूप से करीब तीन हजार रुपये के उचित शुल्क पर पर्यटकों को गंगा में नौका विहार कराने की बात कहते हैं, वहीं ऑनलाइन माध्यमों और एजेंटों द्वारा इसी सुविधा के लिए सैलानियों से पांच हजार रुपये या उससे भी अधिक की वसूली की जा रही है। उन्होंने जिला और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की कथित वसूली और फर्जी बुकिंग करने वालों पर तत्काल नकेल कसी जाए, ताकि पर्यटकों के हितों की रक्षा हो सके।

सीधे संपर्क करने पर मिलेंगी बेहतर सुविधाएं स्थानीय नाविकों का कहना है कि जब पर्यटक सीधे घाट पर आकर नाविकों से नाव बुक करते हैं, तो न केवल उन्हें सरकारी व निर्धारित उचित दरों पर नौका विहार की सुविधा मिलती है, बल्कि उन्हें पारदर्शी सेवा भी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त, सीधे संपर्क करने पर आवश्यकता पड़ने वाले पर्यटकों को स्थानीय नाविकों द्वारा काशी के घाटों और देव दीपावली के महत्व की जानकारी देने के लिए गाइड जैसी सुविधा भी सहजता से उपलब्ध करा दी जाती है। नाविक समाज ने सभी सैलानियों से सावधानी बरतने और प्रशासन से घाटों पर निगरानी बढ़ाने की अपेक्षा की है।