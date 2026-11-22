जासं, वाराणसी। हत्या के प्रयास के आरोप में जेल से जमानत पर छूटने के बाद दो युवकों ने काफिला निकाला था। चलती हुई कार से सिर बाहर निकाल कर रील बनाकर इंटरनेट पर प्रसारित किया था। इस दौरान दोनों ने भड़काऊ बयान भी दिए थे। इसके बाद इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था।

मामले का संज्ञान लेकर सारनाथ पुलिस ने दोनों को शांति भंग में चालान कर दिया। बता दें कि बीफार्मा के छात्र दीपेंद्र यादव से 29 सितंबर को अकथा निवासी प्रिंस यादव एवं आर्यन यादव ने पांच हजार की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी न देने पर दोनों ने दीपेंद्र यादव से 15 सौ रुपये छीनकर उसका आई फोन तोड़ दिया था।