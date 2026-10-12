वाराणसी में सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनने पर गांव में हुआ स्वागत, खुशी का माहौल

जागरण संवाददाता, (रोहनिया) वाराणसी। तारापुर टिकरी के रहने वाले योगेश सिंह सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनने के बाद सोमवार को घर पहुंचे तो ढोल नगाड़े बजाकर गांव के लोगों ने स्वागत करते हुए जश्न मनाया। योगेश की मित्र मंडली दीनदयालय स्टेशन चंदौली से स्वागत करके खुली कार में लेकर गांव पहुंचे।

सामान्य परिवार के रहने वाले योगेश ने बताया कि सीआरपीएफ मे नियुक्ति 2011 में हुआ था। इसके बाद 2016 में परीक्षा देकर उपनिरीक्षक बने और 2022 मे प्रमोशन से निरीक्षक के बाद जम्मू - कश्मीर, कोबरा कमांडो यूनिट में झारखंड , दिल्ली सांसद भवन सुरक्षा के बाद वीआइपी सिक्युरिटी में कार्यरत रहे। अभी सहायक कमांडेंट की परीक्षा पास करने के बाद घर पहुंचे हैं। यहां से जाने के बाद कार्यभार मिलेगा।