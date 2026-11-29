जागरण संवाददाता, वाराणसी। रेलवे में भर्ती के नाम पर 10 लाख रुपये की ठगी के मामले में कोर्ट के आदेश पर पीड़ित की तहरीर पर सारनाथ पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित उखड़ी सरदा मऊ के राहुल कुमार गोंड़ सिगरा में रहते हैं।

उन्होंने बताया कि राजीवपुर उतराखंड के अरुण चौधरी, ग्राम साबका रसड़ा बलिया के चंदन, काशीपुर, शाहपुर गोरखपुर के भारतेंदु मिश्रा, कुशीनगर के अभिषेक मिश्रा उर्फ करुण निधान मिश्रा व सुनील सिंह से संपर्क हुआ। इनकी बातों में आकर वर्ष 2021 में रेलवे में नौकरी के लिए 9 लाख 70 हजार रुपये इन लोगों के खाते में भेज दिया।