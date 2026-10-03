कैप्टन स्मित मच्छर के स्वास्थ्य लाभ के लिए हुआ हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ, अस्सी घाट पर हुई विशेष प्रार्थना

जागरण संवाददाता, वाराणसी। अदम्य साहस की मिसाल पेश कर विमान यात्रियों की सुरक्षा करने वाले हनुमान भक्त कैप्टन स्मित मच्छर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए शनिवार को अस्सी घाट पर बजरंग बली और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की गई।

उनकी दीर्घायु और आरोग्य के लिए हाथों में कैप्टन के चित्र वाले पोस्टर लेकर विशेष आरती की गई। अस्सी घाट पर हनुमान सेना व गंगा सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ भी किया गया। सांध्यकालीन गंगा आरती के लिए जुटे श्रद्धालुओं ने एक स्वर में कैप्टन स्मित के पराक्रम को नमन किया। हनुमान सेना के सदस्याें ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कैप्टन ने आपबीती सुनाते हुए बताया था कि जब उन पर हमला हुआ तब वो निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे।