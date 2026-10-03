Asian Games 2026: गाजीपुर के राजकुमार पाल ने भारत को दिलाया गोल्ड मेडल, मिठाई बांटकर मनाया गया जश्न

जागरण संवाददाता, सैदपुर (गाजीपुर)। एशियन गेम्स के हॉकी फाइनल में भारत के स्वर्ण पदक जीतते ही शनिवार को हॉकी की नर्सरी करमपुर में जश्न का माहौल हो गया। मलेशिया के खिलाफ भारतीय टीम की 5-1 से शानदार जीत पर मेघबरन सिंह हॉकी स्टेडियम में मौजूद खिलाड़ियों और खेलप्रेमियों ने जमकर खुशी मनाई। भारत की जीत के साथ ही करमपुर के स्टार खिलाड़ी राजकुमार पाल की उपलब्धि को लेकर भी क्षेत्र में उत्साह दोगुना हो गया।

करमपुर स्थित मेघबरन सिंह हॉकी स्टेडियम में बने मल्टीपरपज हाल में खिलाड़ी, व्यवस्थापक अनिकेत सिंह, संचालक व पूर्व सांसद राधेमोहन सिंह सहित बड़ी संख्या में खेलप्रेमी टीवी स्क्रीन पर फाइनल मुकाबला देख रहे थे। जैसे-जैसे भारतीय टीम गोल करती गई, स्टेडियम में उत्साह बढ़ता गया। अंतिम सीटी बजते ही खिलाड़ियों ने एक-दूसरे को बधाई दी और मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया।

बेटे की जीत के लिए मां ने की थी प्रार्थना राजकुमार पाल की मां मनराजी देवी पूरे मुकाबले के दौरान बेटे और भारतीय टीम की जीत के लिए प्रार्थना करती रहीं। भारत के स्वर्ण पदक जीतने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।