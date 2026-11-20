जागरण संवाददाता, वाराणसी। सारनाथ के आशापुर चौराहे पर बीते दिनों कार से सामान उतारते समय सर्जिकल कैमरा गिर गया। शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने आठ दिनों में 20 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और गुरुवार को कैमरा बरामद कर लिया।

थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी ने बताया कि बीते 11 नवंबर की रात में आशापुर चौराहे पर कार से सामान उतारते समय न्यूरो सर्जन डा. विजय कुमार यादव का आपरेशन करने वाला सर्जिकल कैमरा गिर गया।

इसकी सूचना चिकित्सक के पिता राम सहाय सिंह यादव ने स्थानीय थाने को दी। आशापुर चौकी प्रभारी दीक्षा पांडेय ने आठ दिनों में 20 सीसी कैमरों की जांच कर मवैया के पंकज पांडेय के यहां कैमरा बरामद कर गुरुवार को चिकित्सक के पिता राम सहाय सिंह यादव को सौंप दिया गया।