जागरण संवाददाता, वाराणसी। देव दीपावली पर मोटर बोट-बजड़े व क्रूज का कारोबार इस बार नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। गंगा घाटों पर दीपों की जगमगाहट देखने के लिए पर्यटक सिर्फ किनारों पर जगह नहीं तलाश रहे, बल्कि गंगा के बीच से इस नजारे को निहारने के लिए मोटर बोट, बजड़ों और क्रूज की बुकिंग करा रहे हैं।

मांग इतनी अधिक है कि मोटर बोट से लेकर बड़े बजड़ों तक की बुकिंग लगभग फुल हो चुकी है। पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए इस बार 15 नए क्रूज भी वाराणसी पहुंच गए हैं। टिकट की कीमत 2,500 रुपये से शुरू होकर 25 हजार रुपये प्रति व्यक्ति तक पहुंच गई है। पर्यटक अपनी संख्या और बजट के हिसाब से छोटी मोटर बोट से लेकर बड़े बजड़ों और क्रूज को प्राथमिकता दे रहे हैं।

बजड़ों की मांग अधिक है। इन पर बैठकर परिवार के साथ गंगा के बीच से घाटों की सजी छटा देखने का अलग अनुभव मिलता है। पर्यटकों को अलग-अलग सुविधाओं और बजट के विकल्प दिए जा रहे हैं। नाव और बजड़ों के साथ होटलों में भी पर्यटकों की भारी भीड़ होगी।