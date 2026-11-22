जागरण संवाददाता, वाराणसी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि सारनाथ पुरातात्विक स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल होना काफी सौभाग्य की बात है। भगवान बुद्ध ने मानवता के विकास एवं कल्याण के लिए मैत्री करुणा एवं शांति का संदेश सारनाथ में दिया जो पूरे विश्व में फैला है।

मंत्री ने ये बातें महा करुणा बुद्ध विहार सिंगापुर के तत्वावधान में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर सारनाथ पुरातात्विक खंडहर परिसर में धमेख स्तूप के समक्ष भगवान बुद्ध की प्रतिमा रख कर धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र पाठ समारोह में कही। कहा कि वर्तमान में दुनिया युद्ध काल से जूझ रहा है। ऐसे में बुद्ध के उपदेश विशेष प्रासंगिक है।