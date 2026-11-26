जागरण संवाददाता, (रोहनिया) वाराणसी। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह 28 नवंबर को हेलीकॉप्टर से तीन बजे रोहनिया में बने हेलीपैड पहुंचेंगे। जहां अनंत हॉस्पिटल की तरफ से आयोजित रामचरितमानस के अखंड पाठ में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण करेंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, बृजभूषण शरण सिंह दोपहर दो बजे रोहनिया स्थित हेलीपैड पर उतरेंगे। जहां से होटल रेडिसन जाएंगे, वहां कुछ समय विश्राम करेंगे। इसके बाद शाम सात बजे वह अनंत हॉस्पिटल के मालिक डॉ. आलोक शर्मा, उनके पिता एवं भाजपा नेता अनंत देव शर्मा तथा परिवार के सदस्यों से मुलाकात करेंगे।