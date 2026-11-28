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बृजभूषण शरण सिंह हेलीकॉप्टर से पहुंचे रोहनिया, अनंत हॉस्पिटल में आयोजित मानस पाठ में होंगे शामिल

By Ravi Pandey Edited By: Abhishek sharma

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह हेलीकॉप्टर से रोहनिया पहुंचे, जहां उन्होंने अनंत हॉस्पिटल के निदेशक डॉ. आलोक शर्मा द्वारा स्वागत के बाद स्व. महेंद्र चंदेल के परिवार से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। इसके बाद वे भदोही के लिए रवाना हुए और शाम को वापस आकर अनंत हॉस्पिटल में आयोजित रामचरितमानस पाठ में शामिल होंगे, जिससे स्थानीय समर्थकों में उत्साह है।

बृजभूषण शरण सिंह रोहनिया पहुंचे परिवार से मिले भदोही रवाना शाम को मानस पाठ में होंगे शामिल।