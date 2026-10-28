जागरण संवाददाता, वाराणसी। स्‍नातक एमएलसी चुनाव के दौरान शाम को पहड़‍िया मंडी के बाहर हंगामा उस समय शुरू हो गया जब सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं में कहासुनी शुरू हो गई। इसके बाद आरोप है क‍ि भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ काउंट‍िंंग स्‍थल की ओर बैर‍िकेड‍िंंग पार कर बढ़ने का प्रयास करने लगी तो पुल‍िस बल ने सभी को रोक द‍िया। इसके बाद मौके पर सभी सड़क पर ही बैठकर प्रदर्शन करने लगे।

बैर‍िकेड‍िंग पर कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने चढ़ने की कोशि‍श की तो पुल‍िस ने सभी को वहां से हटाते हुए बैरीकेड से दूर कर द‍िया। इसके बाद आक्रोश‍ित कार्यकर्ता मौके पर प्रदर्शन करते हुए पर्यवेक्षक प्रांजल यादव और अख‍िलेश यादव के ख‍िलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आरोप लगाया क‍ि सपा के पक्ष में भीतर काम हो रहा है।

भाजपा को हराने के ल‍िए पर्यवेक्षक काम कर रहे हैं। इसके बाद नारेबाजी और प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ जो देर शाम तक जारी रहा। वहीं सुरक्षा कारणों से मौके पर पुलि‍स फोर्स भी बुला ली गई है। सभी को स्‍थल से 100 की दूर करने की ह‍िदायत जारी की गई है।