यूपी चुनाव: BJP ने काशी क्षेत्र में चुनावी तैयारी की तेज, 71 विधानसभा प्रभारियों के नाम की घोषणा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देने के लिए भाजपा ने संगठनात्मक तैयारी को और तेज कर दिया है।

इसी क्रम में भाजपा काशी क्षेत्र के 16 संगठनात्मक जिलों व महानगर की 71 विधानसभा की घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की संस्तुति पर काशी क्षेत्र अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने इसकी घोषणा कर दी है। काशी क्षेत्र अध्यक्ष की ओर से जारी सूची के अनुसार भदोही विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी प्रबुद्ध दुबे, ज्ञानपुर का आशु कांत चुनाहे, औराई सुरक्षित का राजकुमार जायसवाल को बनाया गया है।

इसी प्रकार जौनपुर में मछलीशहर सुरक्षित में जितेंद्र सिंह, मड़ियाहू का डा. जय प्रकाश दुबे, जफराबाद का राम प्रकाश दुबे, केराकत सुरक्षित का अमित पांडेय, बदलापुर का राकेश शुक्ला, शाहगंज का सुनील कुमार वर्मा, जौनपुर सदर का अखिलेश सिंह, मल्हनी का महेंद्र प्रजापति, मुगराबादशाहपुर का अरुण सिंह को, मीरजापुर में मीरजापुर नगर मनोज सोनकर, मझवां में श्रीनिवास चतुर्वेदी, चुनार आशुतोष चतुर्वेदी, मड़िहान से रमेश पटेल, वाराणसी में पिंडरा का सतीश दुबे, अजगरा सुरक्षित प्रेमसागर राजभर, शिवपुर प्रो. शोभनाथ यादव, रोहनिया का विनय श्रीवास्तव, सेवापुरी का हौशिला पाठक, उत्तरी का बृजनंदन सिंह, दक्षिणी का राजेंद्र दुबे, कैंट को रविचंद्र पांडेय को बनाया गया है।