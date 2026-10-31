जागरण संवाददाता, वाराणसी। विधान परिषद सदस्य के वाराणसी खंड स्नातक सीट की मतगणना के दौरान मंडी समिति परिसर में चुनाव आयोग के प्रेक्षक प्रांजल यादव के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाकर हंगामा करने के मामले से भाजपा ने ही अपना पल्ला झाड़ लिया है।

भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने कहा है कि यह विरोध प्रदर्शन पार्टी की गाइडलाइन के अनुरूप नहीं था। मौके पर कुछ लोगों ने ऐसा क्यों किया, यह नहीं मालूम। पार्टी उस विरोध प्रदर्शन से सहमत नहीं है। मतगणना की पूरी प्रक्रिया से पार्टी संतुष्ट है। आयोग ने सीसीटीवी के जरिये कड़ी सुरक्षा में मतगणना कराई, जहां गड़बड़ी की गुंजाइश ही नहीं थी।

खंड स्नातक चुनाव के चौथे चक्र की मतगणना के दौरान अचानक भाजपा प्रत्याशी केदारनाथ सिंह एवं उनके समर्थकों ने हंगामा कर दिया। वे खंड शिक्षक चुनाव के लिए आयोग की ओर से नियुक्त प्रेक्षक प्रांजल यादव पर मतगणना में धांधली कराने के आरोप लगाने गे, जबकि प्रांजल यादव स्नातक सीट के चुनाव प्रेक्षक थे ही नहीं।