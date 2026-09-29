जागरण संवाददाता, वाराणसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विधान परिषद चुनाव के लिए वाराणसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए केदार नाथ सिंह और वाराणसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए डा. प्रमोद मिश्रा को टिकट दिया है।

भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी और राज्यसभा सांसद तरुण चुग द्वारा जारी पत्र में इन दोनों की उम्‍मीदवारी की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश में कुल छह उम्मीदवारों के नाम मंगलवार की दोपहर को जारी किए गए हैं।

वाराणसी खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी की गई। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई। निर्वाचन अधिकारी कमिश्नर एस राजलिंगम ने सुबह 11 बजे अधिसूचना जारी करते हुए नामांकन की प्रक्रिया को शुरू किया।

दोपहर 1:00 बजे तक चार प्रत्याशियों ने स्नातक एमएलसी के लिए चालान का पैसा जमा कर नामांकन के लिए आवेदन पत्र लिया। इनमें तीन स्नातक और एक शिक्षक शामिल थे। इसके अलावा, 17 उम्मीदवारों ने चालान पत्र लिया, जिसमें 13 स्नातक और चार शिक्षक थे।

भाजपा की इस घोषणा से वाराणसी में राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आ गई है। पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक दोनों ही उम्मीदवारों के समर्थन में जुट गए हैं। केदार नाथ सिंह और डा. प्रमोद मिश्रा की उम्मीदवारी को लेकर पार्टी में उत्साह का माहौल है।

भाजपा के लिए यह चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाराणसी में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए यह एक अवसर है। पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को लेकर जो रणनीति बनाई है, उससे यह स्पष्ट है कि वह चुनावी मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतरने जा रही है।