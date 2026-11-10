जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी का मौसम दीपावली के बाद बदला हुआ है, वातावरण का रुख अंचलों में कोहरे की ओर है तो दूसरी ओर शहर में सुबह कुहासा है। बीते द‍िनों बार‍िश के बाद कोहरे का असर होने के बाद से शहर में कोहरा नजर नहीं आ रहा है। हालांक‍ि पखवारे भर में पछुआ का असर नजर आने लगेगा इसी के साथ समूचा पूर्वांचल कोहरे की जद में आ जाएगा।

वाराणसी में बीते चौबीस घंटों में अध‍िकतम तापमान 30.8°C ड‍िग्री सेल्‍स‍ियस दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य रहा और न्‍यूनतम तापमान 17.0°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 1.0 ड‍िग्री अध‍िक रहा। आर्द्रता इस दौरान न्‍यूनतम 74% और अध‍िकतम 81% दर्ज की गई। मौसम व‍िभाग की ओर से उत्‍तर और पूर्व में घने बादलों का संकेत है। इसकी वजह से पूर्वांचल में वैक्‍युम बना है जो गलन भरी हवाओं का असर पश्‍च‍िम से ला सकता है।